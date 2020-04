Coronavirus: Prefetto di Taranto rinvia decisione su ex Ilva, il polo dell'acciaio verso lo stand-by (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le richieste formulate dai sindacati Fiom, Fim, Uilm e Usb di Taranto , il polo siderurgico ex Ilva avrebbe dovuto essere messo in stand by già una ventina di giorni fa applicando il protocollo del "regime di comandata" risalente al 1989 per situazioni emergenziali. In modo da garantire solo un presidio di una quarantina di addetti per il mantenimento del minimo di attività necessaria alla sicurezza degli impianti, inclusi gli altiforni, che non possono essere spenti. Attualmente con l’ordinanza prefettizia in scadenza oggi e presa sulla base della relazione tecnica affidata ai Vigili del Fuoco di Taranto, era stato consentito l’ingresso di 5.500 operai, tra cui 2 mila dell’indotto. (segue) (Rin)