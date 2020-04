Coronavirus: Inps, pervenute oltre 2,9 milioni di domande per 5,85 milioni beneficiari

- Alle 19 di oggi, 3 aprile, le domande per prestazioni Inps previste dal decreto Cura Italia, pervenute telematicamente, sono 2.927.377 per più di 5,8 milioni di beneficiari. Lo riferisce lo stesso Istituto in una nota. Nel dettaglio, sono pervenute: per indennità 600 euro 2.538.867 domande, per congedi parentali 186.589, per Bonus baby-sitting 23.421. Infine per la Cigo (Cassa integrazione ordinaria) 118 mila domande per 2.021.259 beneficiari e per l'assegno ordinario 60.500 domande per 1.082.500 beneficiari.(Com)