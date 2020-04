Coronavirus: ordine medici Roma, conclusa terza missione con camper a Contigliano (3)

- A conclusione dell'intervento sono stati eseguiti 50 prelievi. “I mezzi medicalizzati dell’ordine dei mediciin collaborazione con lo Spallanzani si stanno dimostrando un ottimo strumento di Intervento rapido” conclude il presidente Magi, annunciando un’altra iniziativa per i prossimi giorni, in collaborazione con la Protezione civile, ovvero dei presidi presso le stazioni ferroviarie di Roma per monitorare le persone in arrivo dai treni mediante l’utilizzo di termoscan e successivo triage se ritenuto necessario come sistema di prevenzione alla diffusione del Covid-19. (Com)