Coronavirus: alla Camera martedì audizione Soro e mercoledì Pisano su nuove tecnologie

- Martedì 7 aprile, la commissione Trasporti svolge le seguenti audizioni in videoconferenza, sull'uso delle nuove tecnologie e della rete per contrastare l'emergenza epidemiologica da coronavirus: ore 14.15 presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro; ore 15.45 direttore della Rete di Wind Tre spa, Benoit Hanssen, e direttore affari esterni e sostenibilità di Wind Tre Spa, Roberto Basso. Lo riferisce la Camera in una nota. Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv e canale satellitare. Mercoledì 8, con sola diretta webtv, invece saranno auditi: ore 14.15 amministratore delegato di Vodafone Italia spa, Aldo Bisio; ore 15.45 amministratore delegato di Tim spa, Luigi Gubitosi e ore 17.15 il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano. (Com)