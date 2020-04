Coronavirus: Raggi, nuovi interventi di igienizzazione alle fermate dei bus a Roma

- Nuovi interventi di igienizzazione delle pensiline alle fermate dei bus a Roma. In un post su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma, spiega: "Gli operatori della società Clear channel, proprietaria degli impianti, continuano con la sanificazione a tappeto di oltre 1.300 pensiline di Roma, usando prodotti sterilizzanti ad alta efficacia, come quelli già impiegati in ospedali e altri luoghi pubblici. Sono interventi preziosi per la tutela del personale del trasporto pubblico e degli utenti che anche in questi giorni sono costretti a muoversi, per lavoro o per altre necessità. Un profondo ringraziamento quindi a chi svolge queste attività e garantisce la sanificazione di mezzi e luoghi pubblici, stazioni e strade. Il loro impegno - conclude Raggi - è importante e va a beneficio di tutti. Anche grazie alla loro professionalità e al loro contributo riusciremo a superare questa emergenza. Insieme". (Rer)