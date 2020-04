Editoria: Cir e Exor perfezioneranno il 23 aprile compravendita del 43,78 per cento di Gedi

- A seguito del rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità, incluse la Commissione Europea e l’AgCom, Cir spa - Compagnie Industriali Riunite (“Cir”) ed Exor N.V. (“Exor”) comunicano che il perfezionamento dell’operazione annunciata in data 2 dicembre 2019, relativa all’acquisto da parte di Exor della partecipazione pari al 43,78% del capitale di Gedi Gruppo Editoriale spa (“Gedi”) detenuta da Cir, avverrà in data 23 aprile 2020, al prezzo di 0,46 euro per azione, che corrisponde a un ammontare di 102,4 milioni di euro. Completata l’operazione di acquisto, Exor provvederà, per il tramite di una società per azioni di nuova costituzione, a promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (“Opa”) sulle azioni Gedi in circolazione non già detenute, secondo le modalità e i tempi previsti dalle normative vigenti e alle stesse condizioni già ricordate (0,46 euro per azione). (Com)