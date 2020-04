Coronavirus: Prefetto di Taranto rinvia decisione su ex Ilva, il polo dell'acciaio verso lo stand-by (4)

- In una lettera inviata ieri dall’ad di ArcelorMittal Italia, Lucia Morselli, al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e ai ministri economici, intercettata dal sindacato Usb, la manager si riservava di prendere in considerazione tutte le misure per salvaguardare la società, compreso la messa in stand by dello stabilimento e la chiusura dell'intera area a caldo per quanto concerne la produzione, con la collocazione in cig di tutti i lavoratori. Tra gli addetti dell’ex Ilva è già scattata, dal primo di aprile, la cassa integrazione in deroga prevista dal decreto Cura Italia per l’emergenza Covid-19. L’azienda, Ilva in amministrazione straordinaria e la proprietà di Arcelor-Mittal Italia, ha formulato una richiesta ampia al governo di cigs per Covid-19 per un totale di 8.173 dipendenti. Ma ad essere passati dalla cassa integrazione ordinaria alla cassa integrazione in deroga per il Covid 19 dal primo aprile sono, per il momento, 3 mila addetti. A questi, dopo le nove settimane di cassa in deroga per l’emergenza coronavirus, rimarranno eventualmente altri due mesi di Cigo residuali sul totale di dieci mesi. (segue) (Rin)