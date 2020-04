Coronavirus: Prefetto di Taranto rinvia decisione su ex Ilva, il polo dell'acciaio verso lo stand-by (5)

- I sindacati, il sindaco di Taranto e anche il presidente della Confindustria di Taranto, Antonio Marinaro, preferirebbero che nell’area a caldo venisse consentita una attività minima, almeno per le due settimane di previsto picco del contagio in Puglia. L’area a caldo è sotto sequestro dal luglio del 2012 ma finora è stata utilizzata in deroga per non interrompere la produzione. Il sindaco della città pugliese, Rinaldo Melucci, oggi è tornato a chiedere la sostanziale chiusura della lavorazione dell’acciaio, non tanto per timore del focolaio che potrebbe diventare il polo siderurgico più grande d’Europa,quanto per la sua sostenibilità ambientale, più pesante in emergenza coronavirus. Per il primo cittadino l’emissione delle polveri di lavorazione, che si depositano con il vento nel quartiere Tamburi e in quelli limitrofi, sarebbero da evitare in un momento di particolare vulnerabilità dalla popolazione residente sotto il profilo del rischio di infezioni polmonari e alle vie respiratorie. Pertanto iI sindaco ha emesso un’ordinanza di chiusura dell’ex Ilva a partire dal 29 marzo per un periodo di trenta giorni. Questa ordinanza comunale è stata impugnata come illegittima, davanti al Tar di Lecce, dall’azienda. (segue) (Rin)