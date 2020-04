Coronavirus: ordine medici Roma, conclusa terza missione con camper a Contigliano (2)

- I risultati sono stati consegnati alla direzione generale della Asl per adottare i provvedimenti previsti. Nelle stesse ore il secondo mezzo medicalizzato con a bordo i medici dell’ordine, ha monitorato per il secondo giorno consecutivo i pazienti ospitati al Nomentano hospital, molti di essi provenienti dalla Rsa di Nerola la struttura i cui contagi hanno prodotto la seconda zona rossa nel Lazio. L’operazione si è rivelata, come ieri, molto complessa ed ha richiesto estrema professionalità e cura da parte del team di medici coordinato dal vice presidente dell’ordine dei medici, Pier Luigi Bartoletti, alle prese con contagiati Covid-19 di oltre 80 anni con disabilità e non collaborativi. (segue) (Com)