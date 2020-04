Coronavirus: papa Francesco, anche se isolati grazie all'amore il pensiero può andare lontano

- Anche se siamo isolati il pensiero e lo spirito possono andare lontano con la creatività dell’amore. Lo ha detto papa Francesco in un videomessaggio. “Vi immagino nelle vostre famiglie mentre vivete una vita insolita per evitare il contagio”, ha detto il Pontefice in apertura del messaggio, inoltrato in occasione dell’inizio della Settimana Santa che porta alla Pasqua. “Ho nel cuore tutte le famiglie, specie quelle che hanno qualche caro ammalato, o quelle che hanno avuto lutti legati al coronavirus o ad altre cause”, prosegue papa Francesco, che affermare di pensare “spesso alle persone sole, per cui è più difficile affrontare questi momenti”. Soprattutto “penso agli anziani che mi sono tanti cari”, aggiunge e “non posso dimenticare gli ammalati di coronavirus, le persone ricoverate negli ospedali, e ho presente la generosità di chi si espone per la cura di questa pandemia e per garantire i servizi essenziali della società. Quanti eroi di tutti i giorni, di tutte le ore”. Il Papa ha rivolto anche un pensiero “a quanti sono in ristrettezze economiche e sono preoccupati per il lavoro e il futuro” e “ai detenuti nelle carceri, al cui dolore si aggiunge il timore per l’epidemia” per poi ricordare le persone “senza dimora che non hanno una casa che le protegga”. (segue) (Les)