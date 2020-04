Coronavirus: papa Francesco, anche se isolati grazie all'amore il pensiero può andare lontano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È un momento difficile per tutti noi, per alcuni difficilissimo, il Papa lo sa e con queste parole vuole esprimere a tutti la sua vicinanza e il suo affetto”, ha aggiunto il Pontefice. “Cerchiamo se possiamo di utilizzare al meglio questo tempo, siamo generosi, aiutiamo chi ha bisogno nelle nostre vicinanze, cerchiamo via telefono o social le persone più sole”, ha continuato papa Francesco che ha rivolto un invito a celebrare comunque anche se “in modo davvero insolito la Settimana Santa che manifesta e riassume il messaggio del vangelo, quello dell’amore di Dio senza limiti” e “nel silenzio delle nostre città risuonerà il vangelo di Pasqua”. Secondo papa Francesco, “questa fede pasquale nutre la nostra speranza e vorrei condividerla con voi questa sera, è la speranza di un tempo migliore in cui essere migliori noi, finalmente liberati dal male e da questa pandemia. È una speranza, non un’illusione”. “Gli uni accanto agli altri nell’amore e nella pazienza possiamo preparare un tempo migliore”, ha concluso il Pontefice. (Les)