Coronavirus: Gualtieri, bene Sure e garanzie Bei ma risposta Ue deve comprendere bond comuni

- La sfida economica posta dal coronavirus è senza precedenti e richiede un vero "salto di qualità nella risposta dell'Europa". È quanto dichiara il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. "Per questo l'Italia sta conducendo dure battaglie su tutti i tavoli negoziali. Solo poche settimane fa c'era solo il Mes con condizionalità. Abbiamo ottenuto che sul tavolo negoziale venissero proposti strumenti nuovi e adeguati alla sfida che abbiamo di fronte. L'insieme di proposte che l'Eurogruppo presenterà al Consiglio europeo comprende ora lo schema Sure di assicurazione contro la disoccupazione - da anni richiesto dal nostro Paese - un significativo potenziamento del capitale della Bei per costituire un fondo per le garanzie ai prestiti delle imprese e un fondo per la ricostruzione da finanziare con bond comuni europei". (segue) (Com)