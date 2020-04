Coronavirus: Gualtieri, bene Sure e garanzie Bei ma risposta Ue deve comprendere bond comuni (2)

- "Tuttavia - aggiunge Gualtieri - l'Italia ha ribadito, trovando l'accordo di altri paesi tra cui la Francia, che non possiamo rispondere a uno shock comune e simmetrico con politiche fiscali asimmetriche che amplierebbero i divari tra Paesi. Pertanto la risposta comune europea sarà adeguata solo se comprenderà l'emissione comune di bond europei per finanziare i piani nazionali di risposta all'emergenza coronavirus. In merito al Mes - continua il ministro - per l'Italia è uno strumento inadatto a gestire questa crisi nella forma attuale. Come ha detto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, solo un Mes senza condizionalità che conservi del vecchio meccanismo solo il nome, diventando di fatto un fondo per la lotta alla pandemia, potrebbe essere adeguato a concorrere, insieme agli altri strumenti, a una risposta europea all'altezza della sfida che deve essere imperniata su soluzioni nuove", conclude il ministro Gualtieri. (Com)