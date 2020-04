Energia: Putin, ritiro di Riad da accordo Opec+ alla base del calo dei prezzi del petrolio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Putin ha aggiunto: "Questo è comprensibile, poiché potrebbe essere correlato ai tentativi dei nostri partner sauditi di sbarazzarsi dei concorrenti che producono il cosiddetto olio da scisti bituminosi. Per fare questo, il prezzo dovrebbe essere inferiore a 40 dollari al barile”. Putin ha sottolineato che la Russia “non ha mai avuto un simile obiettivo perché, come ho già detto, elaboriamo il nostro budget tenendo a mente il prezzo di 40 dollari al barile”. Intanto il Cremlino ha fatto sapere in una nota che Putin al momento non ha in programma di intrattenere conversazioni telefoniche con i partner sauditi per discutere del mercato dell'energia, precisando tuttavia che ministro russo dell'Energia, Aleksander Novak, mantiene i contatti con i suoi colleghi. (segue) (Rum)