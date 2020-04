Coronavirus: sindaco Fiumicino, partiti 160 croceristi sbarcati a Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partito dall'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino l'equipaggio della nave Costa attraccata a Genova. Lo rende noto su Facebook, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. "Tutte e 160 le persone di origine filippina sono salite sull'aereo senza mai lasciare l'aeroporto e senza mai passare per la città - spiega Montino -. Abbiamo monitorato minuto dopo minuto la situazione fino al decollo dell'aereo. Così è come devono andare le cose: chi scende dalle navi deve avere un aereo pronto su cui imbarcarsi senza ritrovarsi nelle condizioni di alloggiare in hotel di Fiumicino perché all'ultimo momento il volo non decolla o i paesi destinatari negano il rimpatrio. Sappiamo che ci sono altri equipaggi in attesa di sbarcare e stiamo vigilando anche su questi. Io e il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca siamo in costante contatto con la Protezione Civile nazionale, con le compagnie di navigazione e con le autorità per assicurarci - conclude il sindaco - che si tenga fede all'accordo preso durante le ultime videoconferenze".(Rer)