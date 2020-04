Coronavirus: Mit, De Micheli proroga tutti i decreti su misure contenimento fino al 13 aprile

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato, di concerto con il ministro della Salute Roberto Speranza, un decreto con il quale viene prorogata al 13 aprile prossimo l'efficacia di tutti i decreti già adottati con le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid19. Lo riferisce il Mit in una nota. (Com)