Coronavirus: Prefetto di Taranto rinvia decisione su ex Ilva, il polo dell'acciaio verso lo stand-by (3)

- L’ordinanza del Prefetto non consentiva, però, la produzione per la vendita dei prodotti lavorati. I sindacati dei metalmeccanici, negli incontri che si sono succeduti con il prefetto, hanno contestato la relazione tecnica affidata dallo stesso prefetto al comandante dei Vigili del Fuoco di Taranto, in quanto ritenuto non competente a stabilire le postazioni tecniche da ricoprire nello stabilimento per garantirne la sicurezza. Le richieste dell’azienda prevedevano 5 mila lavoratori in produzione. Altra contestazione dell’ordinanza prefettizia, da parte dei rappresentanti dei lavoratori, riguardava il divieto di produzione per la commercializzazione, dal momento che le forniture dei prodotti dell’ex Ilva non hanno tempi di vendita a scadenza settimanale, ma una programmazione più lunga. (segue) (Rin)