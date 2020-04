Coronavirus: Prefetto di Taranto rinvia decisione su ex Ilva, il polo dell'acciaio verso lo stand-by (6)

- "ArcelorMittal non sembra disposta ad ascoltare chi conosce bene il clima che si vive in fabbrica e in città - dichiara a "Nova" il rappresentante sindacale dell’Usb, Franco Rizzo - ma si contraddice anche in modo evidente. Prima l’ad Lucia Morselli aveva escluso la messa in stand by perché le condizioni impiantistiche sarebbero mutate rispetto non al 1989 e non consentirebbero l’applicazione di quei protocolli di sicurezza al minimo. Poi è stata lei stessa a proporre la messa in stand by dello stabilimento. Nasce il sospetto - continua Rizzo - che ArcelorMittal intenda cercare alibi per una via di fuga dall’acquisto e dal pagamento della penale". L’accordo transattivo raggiunto all’inizio di marzo, per superare le cause imbastite al Tribunale di Milano tra i commissari straordinari dell’ex Ilva e Arcelor Mittal, prevede un diritto di recesso degli acquirenti della multinazionale franco-indiana entro il 31 dicembre di quest’anno. Ma solo nel caso che non sia stato perfezionato un nuovo contratto di vendita entro il 30 novembre 2020 e dietro il pagamento di una penale da 500 milioni di euro. (segue) (Rin)