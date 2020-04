Coronavirus: Patuanelli, grazie a Ue in prossimo decreto liquidità con 100% garanzia Stato

- Il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli, in un post su Facebook, annunica che "con il nuovo framework sugli aiuti di Stato viene consentito agli Stati membri di concedere prestiti a tasso zero, garanzie su prestiti che coprono il 100 per cento del rischio o di fornire capitale fino al valore nominale di 800 mila euro per impresa. Questo può essere combinato anche con gli aiuti 'de minimis' (portando l'aiuto per impresa a 1 milione di euro) e con altri tipi di aiuti". La Commissione europea, continua Patuanelli, ha compiuto un passo importante, per questo ringrazio personalmente Margrethe Vestager, che ha deciso di accogliere le nostre richieste mostrando una sensibilità non scontata in un periodo di spaccatura tra Nord e Sud Europa. E verso un tessuto produttivo, il nostro, costituito da migliaia di Pmi. Nel prossimo decreto - annuncia quindi il titolare del Mise - garantiremo tutta la liquidità necessaria al nostro tessuto produttivo, con il 100 per cento di garanzia dello Stato". (Rin)