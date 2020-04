Coronavirus: iniziativa di solidarietà Italia-Cina nel V municipio di Roma

- Una iniziativa di solidarietà si è svolta presso la Chiesa cristiana evangelica internazionale "La Pietra" nel V municipio di Roma. Enzo Blasi, della segreteria del consigliere capitolino della Lega di Davide Bordoni, in una nota spiega che "è stato distribuito del materiale per difendersi dal coronavirus" e ringrazia coloro che hanno contribuito. Nell'iniziativa, resa possibile dalla collaborazione del V municipio con Paolo Sun Enguang della Comunità cinese, sono state coinvolte le forze dell'ordine, la Polizia locale, l'ospedale Vannini, la parrocchia San Barnaba, l'associazione culturale Roma Trivmphas, l'associazione l'Albero verde della vita, la congregazione istituto Sorelle della misericordia sacro cuore e i residenti del quartiere. "Ringrazio l'imprenditore Michele Tesei e Pietro Gallone, membro del coordinamento territoriale, Sergio Bande di Piemme alimentari, lo studio medico Vittoria Nisticò, suor Lucia Alborghetti dell'istituto Suore sacra famiglia, Silvano Lozzi dell'istituto San Benedetto, suor Maria Stella Bordacchini delle Suore amore misericordioso", conclude Blasi. (Com)