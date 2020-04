Coronavirus: Perno (Niguarda) su test anticorpali, in medicina meglio nessun risultato che uno sbagliato

- Meglio aspettare di avere un test anticorpale attendibile, che iniziare a somministrarne uno che può dare risultati sbagliati. Lo ha spiegato il direttore dell'Analisi chimico cliniche e microbiologia del Niguarda di Milano Carlo Federico Perno durante la consueta diretta da Palazzo Lombardia per fare il punto sull'emergenza coronavirus. "Il tema dei test anticorpali è importante, ma l'importante è che i test anticorpali siano fatti bene, perché in medicina è meglio non avere un risultato che averne uno sbagliato. Il problema è l'appropriatezza e la qualità dei test: se noi facciamo dei test, dobbiamo essere sicuri che funzionino bene. Ecco perché è importante - e apprezzo l'approccio di Regione Lombardia - partire e partire pesantemente con questi test, dopo avere avuto la certezza che siano veramente utili nella pratica clinica", ha spiegato Perno. (segue) (Rem)