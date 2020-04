Coronavirus: Perno (Niguarda) su test anticorpali, in medicina meglio nessun risultato che uno sbagliato (2)

- Il direttore nutre in particolare riserve sui cosiddetti "test rapidi", quelli che si possono effettuare tramite un prelievo dal polpastrello. "Hanno un ovvio vantaggio, cioè di essere rapidi, danno risposte in 15 minuti, ma non sono sicurissimo che siano tutti effettivamente in grado di dare risposte attendibili e credibili e che possano quindi guidare le scelte mediche e le scelte epidemiologiche. I dati che ci sono stati riferiti nei giorni scorsi fanno pensare che alcuni di questi test non siano adeguati", ha spiegato Perno, congratulandosi comunque "con le aziende diagnostiche che hanno fatto il miracolo di produrre questi test molto velocemente", che con il tempo potranno essere clinicamente validati. Al momento sembrano più attendibili i testi effettuati con un prelievo di sangue venoso, i cui risultati - ha spiegato il direttore - arrivano "in 24 massimo 48 ore" senza "bisogno di andare in ospedale". (segue) (Rem)