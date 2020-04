Coronavirus: Perno (Niguarda) su test anticorpali, in medicina meglio nessun risultato che uno sbagliato (3)

- "Il vantaggio dei test anticorpali rispetto al tampone - ha proseguito Perno - è che il loro utilizzo è praticamente illimitato e il costo è molto inferiore. Se ne possono fare anche 1.000/2.000 al giorno nei centri particolarmente capaci. Abbiamo quindi la possibilità di testare decine di migliaia se non centinaia di migliaia di persone in modo intelligente, abbastanza rapido e significativo". Il problema - ha evidenziato il direttore - è che "i test anticorpali di oggi ci indicano che una persona ha contratto il virus, non ci indicano con certezza che la persona è protetta. Stiamo cercando di capire se gli anticorpi anti-coronavirus siano effettivamente protettivi. Riteniamo probabile che lo siano, ma è un'ipotesi che dobbiamo necessariamente verificare". (Rem)