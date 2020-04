Coronavirus: Comune Sora, avviata campagna di solidarietà per donare pc e tablet

- Stamani, nella sua diretta quotidiana sulla pagina Facebook del Comune di Sora, il sindaco Roberto De Donatis ha annunciato un'importante campagna di solidarietà a sostegno degli studenti in difficoltà. Da lunedì sarà possibile contattare il Comune per donare tablet e computer usati destinati agli studenti che, essendone sprovvisti, non possono svolgere le attività di didattica a distanza. Si tratta di un'iniziativa importantissima - spiega il Comune di Sora in una nota - perché dopo la chiusura delle scuole, a causa dell'emergenza Covid-19, le classi sono diventate "virtuali" e gli allievi degli istituti di ogni ordine e grado seguono le attività didattiche esclusivamente on-line. Per donare i mezzi informatici, che devono essere usati ma funzionanti, è necessario contattare l'Urp, Ufficio relazioni con il pubblico del Comune e comunicare nome, cognome, numero di telefono e tipologia del materiale informatico. I beneficiari dell'iniziativa, invece, dopo avere fornito nome e cognome e recapito telefonico, saranno ricontattati per ricevere successivamente il pc o il tablet. Le donazioni andranno agli studenti in difficoltà, iscritti presso gli istituti scolastici della città di Sora. (Com)