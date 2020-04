Coronavirus: circolare ministero Salute, elemento critico è mancanza reagenti

- E' stata diffusa oggi una nuova circolare del ministero della Salute per fare chiarezza sulle modalità per effettuare tamponi per ricercare il coronvirus. Nel testo viene specificato che "considerando la rapida evoluzione epidemiologica della pandemia, e la disponibilità limitata di test a livello internazionale, seguendo le raccomandazioni pubblicate a livello internazionale dalla commissione europea e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è necessario adattare una strategia che individui priorità per l'esecuzione dei test diagnostici per Sars-CoV-2". infatti "un elemento critico è rappresentato dalla ripetuta segnalazione di carenze nella disponibilità di reagenti necessari per l'esecuzione di questi test, che potrebbe in futuro acuirsi vista l'elevata domanda internazionale". (Rin)