Coronavirus: Ama, prorogata al 13 aprile chiusura centri raccolta rifiuti e sportelli Tari

- In linea con quanto stabilito dal dpcm del primo aprile, che conferma e proroga le misure governative volte a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, Ama ha disposto il prolungamento della chiusura al pubblico delle proprie strutture normalmente aperte all’utenza fino al prossimo 13 aprile. Lo comunica Ama in una nota. Dunque i 12 centri di raccolta per rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici, legno, eccetera, che come già sottolineato in precedenza non rappresentano attività essenziali e improcrastinabili per il mantenimento dell’igiene urbana, continueranno a restare chiusi in modo da disincentivare eventuali spostamenti di cittadini e veicoli connessi a conferimenti di rifiuti non urgenti e differibili. Ama ricorda nuovamente che per smaltire i materiali ingombranti, è possibile ricorrere al servizio di ritiro a domicilio “Riciclacasa”, regolarmente attivo, ma attualmente disponibile solo al piano strada. (segue) (Com)