Coronavirus: Ama, prorogata al 13 aprile chiusura centri raccolta rifiuti e sportelli Tari (2)

- Prorogata fino al 13 aprile anche la chiusura all’utenza, già disposta dal 12 marzo, degli sportelli per la Tariffa rifiuti di via Capo D’Africa 23/b, via Giovanni Amenduni (Ostia) e via Mosca 9. L’assistenza ai cittadini continua ad essere garantita dai servizi on line utilizzabili sul portale web di Ama e attraverso il lavoro del personale in smart working, che sarà a disposizione degli utenti da “Telesportello” Ama contattabile tramite lo 060606. Tutte le pratiche avviate seguiranno comunque il consueto iter di lavorazione. Sempre in osservanza a quanto disposto dall’ultimo dpcm, infine, fino al 13 aprile gli uffici cimiteriali restano aperti con ingressi contingentati, mentre in tutti i cimiteri capitolini sono escluse visite occasionali e rimarrà l’accesso solo alle auto funebri per consentire le sepolture. (Com)