Coronavirus: United Airlines offrirà voli gratuiti ai medici volontari negli Stati Uniti

- United Airlines annuncerà presto un programma per fornire voli di andata e ritorno gratuiti per i volontari medici di tutti gli Stati Uniti che vogliono aiutare a combattere la crisi di Covid-19 nella città New York, riporta l'emittente "Cnn". La portavoce della società, Karen Twigg May, ha affermato che United sta lavorando con il governo degli Stati Uniti per espandere il servizio in altri focolai di coronavirus nel Paese, spiegando che non esiste un limite al numero di voli gratuiti che United offrirà ai volontari. (Nys)