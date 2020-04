Coronavirus: Usa, il governatore di New York vuole requisire i respiratori inutilizzati

- Nel tentativo di combattere la carenza di forniture mediche per curare i malati di Covid-19 nello Stato di New York, il governatore Andrew Cuomo ha dichiarato che sta firmando un ordine esecutivo che gli consentirà di requisire i respiratori e altre attrezzature mediche da istituzioni che attualmente non le utilizzano e "ridistribuirli in altre parti dello Stato e in ospedali che ne hanno bisogno". Lo riporta l'emittente "Cnn". Cuomo ha anche dichiarato che le attrezzature non utilizzate verranno successivamente restituite e rimborsate. "Non mi ritroverò in una situazione in cui le persone stanno morendo e abbiamo diverse centinaia di respiratori nel nostro Stato altrove". Cuomo ha aggiunto: "Se non riavrete i respiratori, vi do la mia parola personale, ve li pagherò".(Nys)