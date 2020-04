Coronavirus: 92 infermieri volontari in corsia entro domenica in sei Regioni

- Dopo l'annuncio fatto dal capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nella conferenza stampa delle ore 18, un comunicato precisa che i 92 infermieri che partiranno per le sei Regioni più colpite saranno in corsia entro domenica. Partirà domani alle 15 dall'aeroporto di Pratica di Mare il primo volo della Guardia di Finanza che porterà a Bologna 52 infermieri volontari che fanno parte della task force del governo, Unità infermieristica Covid-19, coordinata dalla Protezione civile. Gli infermieri saranno subito operativi nelle corsie di Lombardia, Emilia Romagna e Provincia autonoma di Trento. Saranno accompagnati dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, da Fabio Ciciliano della Protezione civile e da Domenico Arcuri, commissario all'emergenza Covid-19. Ad attenderli all'aeroporto di Bologna, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e il Prefetto di Bologna, Patrizia Impresa. Nella mattinata di domani altri 13 infermieri saranno trasferiti, invece, dalla Protezione civile negli ospedali delle Marche. Domenica è previsto un altro volo della Gdf, con destinazione Genova, per completare il trasferimento di altri 27 infermieri volontari negli ospedali di Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. (Rin)