Ue: ministro Finanze tedesco, usare strumenti esistenti in modo rapido ed efficace

- Il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz (Spd), ha presentato una strategia a tre pilastri per stabilizzare le finanze pubbliche europee colpite dall’emergenza del coronavirus. "Il mio suggerimento è di utilizzare gli strumenti esistenti in modo rapido ed efficace e di dare una risposta europea comune", ha dichiarato il ministro ai quotidiani del “Funke Media Group”, prima della riunione dei ministri delle Finanze dell'Ue che si terrà il prossimo 7 aprile. Ciò dovrebbe offrire agli Stati membri l'opportunità di prendere in prestito dal meccanismo europeo di stabilità (Mes) "un importo pari al due percento della loro produzione economica", ha affermato Scholz. Ciò consentirebbe loro di stabilizzare le proprie finanze pubbliche senza dover pagare premi elevati: "Per l'Italia sarebbero circa 39 miliardi di euro". Inoltre, per Scholz, la Banca europea per gli investimenti dovrebbe essere in grado di prestare "50 miliardi di euro a società che ne hanno urgentemente bisogno, seguendo l'esempio dell'ente creditizio tedesco per la ricostruzione", ha affermato il vicecancelliere. Inoltre, i membri dell'Ue dovrebbero essere sostenuti nell'affrontare cifre sulla disoccupazione in rapida crescita. "La Commissione europea ha appena avanzato proposte che mi ricordano la mia idea di riassicurazione della disoccupazione", ha affermato Scholz. "Questo aiuta anche gli Stati a dominare la crisi".(Geb)