Coronavirus: commissario alla Sanità di New York, non ci sono dati a sostegno utilità mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono dati a sostegno dell'utilità delle mascherine protettive contro il coronavirus. È quanto sostiene il commissario statale alla Sanità dello Stato di New York, Howard Zucker. Lo riporta l'emittente "Cnn". L'unica eccezione, ha detto Zucker, riguarda i malati di Covid-19 e gli operatori sanitari preposti alla loro cura, ed è per questo che le mascherine verranno riservate a loro. Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, aveva affermato che non vuole che il pubblico allenti la pratica del distanziamento sociale una volta indossate le protezioni per il viso. "Penso che sia giusto dire che le maschere non possono far male, a meno che non ti diano un falso senso di sicurezza", ha detto Cuomo. (Nys)