Usa: Fda autorizza l'importazione delle mascherine Ffp2 cinesi

- La Food and Drug Administration degli Stati Uniti (Fda) ha cambiato posizione su un tipo di respiratore cinese, il Kn95, molto ricercato durante l'epidemia di coronavirus, annunciando che l'agenzia autorizzerà l'importazione della mascherina protettiva (chiamata anche Ffp2) per l'uso in ambienti sanitari statunitensi. In risposta alle continue carenze di respiratori nel Paese, Fda ha pubblicato nuove linee guida che, ribaltando i passati pronunciamenti dell'agenzia, consentono l'utilizzo delle Kn95 cinesi purché vengano rispettati determinati criteri di qualità e autenticità del prodotto. Secondo l'emittente "Cnn", la decisione arriva dopo che si era creata confusione su come usare questo tipo di respiratori e se potessero essere importati negli Stati Uniti. (Nys)