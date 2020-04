Coronavirus: circolare ministero Salute, nuovi criteri di priorità su tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nuova circolare emanata oggi dal ministero della Salute vengono riportati i "criteri di priorità" da seguire "in caso di necessità, ad esempio per l’accumularsi di campioni da analizzare con ritardi nella risposta, carenza di reagenti, impossibilità di stoccaggio dei campioni in modo sicuro, sovraccarico lavorativo del personale di laboratorio". Tra questi, si legge nel testo, figurano oltre ai "pazienti ospedalizzati con infezione acuta respiratoria grave" e atutti i "casi di infezione respiratoria acuta ospedalizzati o ricoverati nelle residenze sanitarie assistenziali e nelle altre strutture di lunga degenza", anche gli "operatori sanitari esposti a maggior rischio (compreso il personale dei servizi di soccorso ed emergenza, il personale ausiliario e i tecnici verificatori), per tutelare gli operatori sanitari e ridurre il rischio di trasmissione nosocomiale; gli operatori dei servizi pubblici essenziali sintomatici, anche affetti da lieve sintomatologia per decidere l’eventuale sospensione dal lavoro; operatori, anche asintomatici, delle Rsa e altre strutture residenziali per anziani)".(Rin)