Coronavirus: Sollazzo (M5s), Sala ascolti i vigili che chiedono di tornare in servizio

- Simone Sollazzo, consigliere comunale M5S a Milano e membro della commissione consiliare sicurezza, chiede in una nota alla giunta Sala di ascoltare le richieste dei vigili: "Dispiace costatare che ci siano ancora troppe infrazioni rispetto ai decreti e alle ordinanze emanate da governo, Regione Lombardia e Comune di Milano. È quindi fondamentale che ci siano vigili e forze dell'ordine che possano accertare il rispetto delle regole in vigore. Invece la giunta Sala ha deciso di mettere in congedo forzato la stragrande maggioranza dell'organico. O l'amministrazione ci dice che non ci sono abbastanza mascherine per proteggere i vigili in servizio e per questo li tiene a casa in congedo oppure è opportuno che i vigili tornino in servizio. Magari con una piccola riduzione dell'organico e nuove turnazioni così che a turno stiano tutti a casa ma garantendo il servizio. D'altronde sono gli stessi vigili e i sindacati della categoria a chiederlo. In questo periodo, è necessario che i cittadini rispettino le regole e che siano presenti le autorità preposte a farle rispettare". (Com)