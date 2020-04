Coronavirus: circolare ministero Salute, autorizzati anche test mobili da finestrino auto

- Nella nuova circolare diffusa oggi dal ministero della Salute si legge che "qualora in aree con diffusa trasmissione di Covid-19 la capacità di laboratorio non consenta di effettuare le analisi diagnostiche" andrà valutata "la possibilità di ampliare ulteriormente il numero di laboratori aggiuntivi identificati dalle Regioni e coordinati dai laboratori di riferimento regionali, considerando la possibilità di utilizzare laboratori mobili o drive-in clinics, consistenti in strutture per il prelievo di campioni attraverso il finestrino aperto dell’automobile su cui permane il paziente". Nella circalere si fa anche presente che secondo la Commissione europea, "queste strutture permettono di ridurre il rischio di infezione al personale sanitario o ad altri pazienti". (Rin)