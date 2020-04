Scuola: Campidoglio, attivato sostegno a distanza per alunni disabili

- È stato attivato il sostegno a distanza per gli alunni disabili degli istituti di Roma Capitale. Spetterà ai municipi, in qualità di stazioni appaltanti, il compito di stipulare gli accordi con gli operatori economici affidatari dei servizi. Gli stessi operatori economici lavoreranno, insieme agli istituti comprensivi, alla progettazione, stabilendo le modalità di funzionamento dei servizi forniti, le attività educative svolte, le misure organizzative adottate, nonché le specifiche attività di sostegno alla didattica in relazione ai singoli alunni. (segue) (Com)