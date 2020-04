Scuola: Campidoglio, attivato sostegno a distanza per alunni disabili (2)

- Saranno redatti progetti individuali per supportare gli alunni disabili in percorsi condivisi, nell'ambito del Pei (Piano educativo individuale), con il coinvolgimento degli Oepa in attività svolte a distanza, in supporto e in coordinamento con le attività dei docenti curriculari e di sostegno. Nelle scuole dell'infanzia capitoline, la co-progettazione sarà attuata tra operatore economico e il servizio scolastico, rappresentato dalla Poses responsabile di ambito. "Prosegue l'impegno di Roma Capitale verso tutti i cittadini – dichiara Virginia Raggi, sindaco di Roma - e specialmente nei confronti dei soggetti più fragili. Con questo provvedimento rispondiamo ad esigenze concrete delle famiglie con bambini con disabilità e garantiamo i posti di lavoro degli operatori chiamati a svolgere questo importante compito." (segue) (Com)