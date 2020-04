Scuola: Campidoglio, attivato sostegno a distanza per alunni disabili (3)

- "Sin dalla chiusura delle scuole abbiamo pensato ad adottare provvedimenti specifici per l'erogazione del servizio educativo di sostegno alla disabilità - afferma l'assessore alla Persona, scuola e comunità solidale, Veronica Mammì -, valutando la possibilità di trasformare le ore di assistenza educativa scolastica in interventi domiciliari, ma l'aggravarsi della situazione nazionale, ha reso necessario sospendere questa disposizione per tutelare la salute degli alunni e degli stessi operatori. Restava però l'esigenza, e abbiamo continuato a lavorare su possibilità alternative, giungendo a questa possibilità concreta di intervento, che garantisce i diritti degli alunni con disabilità, tutelando la sicurezza sia dei ragazzi che dei lavoratori. In questo momento è determinante mantenere uno spirito di comunità, e offrire possibilità di sostegno concreto ai più fragili. Lavoriamo senza sosta perché nessuno si lasciato solo". (Com)