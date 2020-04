Coronavirus: circolare ministero Salute, per già positivi no tamponi in presenza sintomi

Roma, 03 apr 20:28 - (Agenzia Nova) - No a tamponi per capire la negativizzazione dei pazienti finche non saranno scomparsi i sintomi. E' quanto prevede la nuova circolare del ministero della Salute. "Per i pazienti che presentano ancora sintomi e che sono stati già confermati positivi non devono essere sottoposti ad ulteriori test diagnostici per Covid-19 fino al momento della guarigione clinica - si legge nel testo - che deve essere supportata da assenza di sintomi e tampone naso-faringeo ripetuto due volte a distanza di almeno 24 ore e risultati negativi". (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - No a tamponi per capire la negativizzazione dei pazienti finche non saranno scomparsi i sintomi. E' quanto prevede la nuova circolare del ministero della Salute. "Per i pazienti che presentano ancora sintomi e che sono stati già confermati positivi non devono essere sottoposti ad ulteriori test diagnostici per Covid-19 fino al momento della guarigione clinica - si legge nel testo - che deve essere supportata da assenza di sintomi e tampone naso-faringeo ripetuto due volte a distanza di almeno 24 ore e risultati negativi". (Rin)