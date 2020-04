Coronavirus: circolare ministero Salute, su tamponi priorità a operatori sanitari, risultati in 36 ore

- Nella nuova circolare diffusa dal ministero della Salute in materia di tamponi, si ribadisce, inoltre, che "nei laboratori autorizzati per le analisi dei tamponi, la presentazione di campioni afferenti a personale sanitario dovrà ottenere priorità assoluta e la comunicazione del risultato dovrà avvenire in un arco di tempo massimo di 36 ore". (Rin)