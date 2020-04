Coronavirus: Meloni, Raggi dimostri di tenere a economia italiana

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un tweet chiede che "Il Comune di Roma e il sindaco Raggi dimostrino con i fatti di tenere alla nostra economia e si affidino a una azienda italiana, come è doveroso". Commentando un articolo pubblicato sul sito del quotidiano Leggo dal titolo "Roma, per aiutare le famiglie bisognose Virginia Raggi punta sui francesi e scarta la società italiana", Meloni sottolinea: "Valorizzare il made in Italy e le aziende italiane non è uno slogan: deve essere il faro dell'azione politica e amministrativa a tutti i livelli". (Com)