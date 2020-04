Coronavirus: New York, a quota tremila i morti con oltre 102 mila contagi

- Sono quasi tremila i morti per Covid-19 nello Stato di New York, su oltre 102 mila contagiati. Lo ha dichiarato il governatore Andrew Cuomo, riporta il "New York Times". In questo modo lo Stato resta al primo posto per contagi negli Stati Uniti, tre volte e più dello Stato al secondo posto, il vicino New Jersey. Se fosse una nazione indipendente, New York si troverebbe al quarto posto nel mondo per totale di contagiati, alle spalle della Spagna (117 mila contagi) e prima della Germania (89 mila). Nelle ultime 24 ore sono stati contati nello Stato quasi 10 mila nuovi casi, circa la metà di tutti i nuovi casi totali negli Stati Uniti. (Nys)