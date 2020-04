Coronavirus: Centinaio, sconti per chi prenota vacanze in Italia emendamento Lega in Cura Italia

- Il senatore della Lega, Gian Marco Centinaio, ex ministro del Turismo, informa che la Lega ha presentato un emendamento al Cura Italia che "consenta di poter usufruire di un voucher di 250 euro a testa per chiunque prenoti la prossima vacanza in Italia". Non importa, spiega in una nota, "se mare, montagna, terme o enogastronomia: per due anni, sarà possibile sfruttare una significativa riduzione nel budget che gli italiani destineranno alle proprie vacanze e contribuire al rilancio del settore della nostra economia che più di tutti ha patito la crisi economica scaturita dalla diffusione del coronavirus. Circa venti giorni fa - ricorda Centinaio - la Lega già propose al governo questa soluzione, non ricevendo, però, alcuna risposta; ora sappiamo che altre forze politiche stanno ragionando di un accorgimento simile: con buonsenso, la Lega lancia una convergenza per produrre un robusto provvedimento in grado di aiutare le imprese del turismo italiane e le nostre stesse famiglie. Non c'è tempo da perdere: se il comparto turistico non riparte con decisione, sarà l'intero Paese a pagare un conto già salatissimo".(Com)