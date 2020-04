Ue-Cina: coronavirus, oggi telefonata tra Borrell e ministro Esteri Wang

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, oggi ha avuto una telefonata con il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, per discutere della lotta contro il coronavirus e l'agenda bilaterale Ue-Cina. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). Borrell ha sottolineato che, di fronte a una pandemia globale, la solidarietà e la cooperazione internazionali sono essenziali. Ha espresso l'apprezzamento dell'Unione europea per il sostegno della Cina, che arriva in un momento difficile. Le parti hanno anche convenuto che il coronavirus rappresenta una sfida significativa per i paesi in via di sviluppo, in particolare i meno sviluppati e quelli colpiti dal conflitto, e hanno convenuto di cooperare per aiutare l'Africa ad affrontare la crisi. (Beb)