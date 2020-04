Coronavirus: Borrelli, su fase due decisione rimessa al governo

- Per la fase due dell'uscita dall'emergenza coronavirus l'unica data al momento è quella del 13 aprile. A chiarirlo è stato il il capo del dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile. "Il comitato scientifico si sta confrontando. Al momento c'è solo la data del 13 aprile, quella data dal presidente del Consiglio - ha spiegato -. Le mie parole oggi sono state equivocate. La decisione di quando sarà è rimessa al governo, non mi permetto di dire cose che non sono note. Non ho gli elementi per aggiungere nulla adesso". (Rin)