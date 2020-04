Brasile: governo prevede deficit da 73 miliardi di euro nei conti pubblici nel 2020

- Il sottosegretario alle Finanze del ministero dell'Economia brasiliano, Waldery Rodrigues, ha reso noto che il governo ha aumentato le previsioni di deficit nei conti pubblici, stimato oggi a 419,2 miliardi di real (73,1 miliardi di euro) nel 2020. In base alla legge di bilancio approvata alla fine dello scorso anno, il governo centrale aveva un limite di deficit imposto non superiore ai 124 miliardi di real (21,5 miliardi di euro), pari all'1,64 per cento del Pil. Tuttavia l'approvazione del decreto di calamità pubblica approvato in parlamento esenta il governo dal dover rispettare i vincoli di bilancio per poter affrontare la crisi causata dalla diffusione del coronavirus nel paese. (segue) (Brb)