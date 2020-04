Brasile: governo prevede deficit da 73 miliardi di euro nei conti pubblici nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Waldery Rodrigues, l'aumento delle previsioni sul disavanzo è motivato dall'aumento delle spese relative alle misure messe in campo per contrastare il coronavirus. Misure che ammontano già a 224,6 miliardi di real (40 miliardi di euro). Secondo il ministero dell'Economia, le aspettative del deficit saranno aggiornate dal ministero ogni settimana, consapevole che "la performance dei conti pubblici nel 2020 sarà piuttosto atipica", con una pressione "molto forte" sul lato della spesa e una stima molto bassa delle entrate nei mesi in aprile, maggio e giugno "con un conseguente aumento significativo del deficit nel periodo". Sempre secondo Waldery, se il deficit di 419,2 miliardi sarà confermato, il valore sarà il più grande della serie storica. (segue) (Brb)