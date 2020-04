Brasile: governo prevede deficit da 73 miliardi di euro nei conti pubblici nel 2020 (4)

- A febbraio, mese in cui ancora non si registravano gli effetti economici negativi della pandemia di coronavirus, i conti pubblici del Brasile hanno registrato un saldo negativo pari a 20,9 miliardi di real (3,6 miliardi di euro). A febbraio 2019, il risultato negativo era stato inferiore, attestandosi a 14,931 miliardi di real 2,6 miliardi di euro. Il disavanzo di febbraio è infatti il maggiore per il mese dal 2017. Complessivamente il debito netto del settore pubblico (saldo tra crediti e debiti totali dei governi federale, statale e municipale) ha raggiunto 3.923 miliardi di real (690 miliardi di euro), che corrisponde al 53,5 per cento del Pil. (segue) (Brb)