Agricoltura: Rolfi, contro cimice asiatica primi lanci di vespa samurai in 25 siti lombardi

- "Questa primavera anche in Lombardia daremo il via all'attuazione del programma di lotta biologica alla cimice asiatica. Abbiamo programmato 25 siti di lancio della vespa samurai distribuiti tra Mantova, Brescia e la Valtellina; in ogni sito ci saranno due lanci". Lo ha annunciato l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, in merito alle azioni di contrasto alla cimice asiatica, una specie invasiva aliena che sta devastando le produzioni ortofrutticole italiane e che, viste le sue caratteristiche biologiche, risulta di difficile controllo con i tradizionali metodi di difesa. Il programma di lotta biologica è stato preparato dal Tavolo tecnico costituito dal Servizio fitosanitario centrale del ministero delle Politiche agricole insieme con il Crea, i Servizi fitosanitari delle Regioni e Province autonome e varie Università e Fondazioni scientifiche di eccellenza del nostro Paese. "La Conferenza Stato-Regioni - ha aggiunto l'assessore Rolfi - ha approvato il Decreto che rende di nuovo possibile in Italia interventi di lotta biologica con antagonisti naturali di insetti alieni. Un ottimo risultato che arriva purtroppo in grave ritardo rispetto alle necessità, a causa di alcune resistenze ideologiche da parte del ministero dell'Ambiente". "L'intervento legislativo - ha continuato - era necessario per poter impiegare la vespa samurai per il controllo della cimice asiatica". (segue) (Com)